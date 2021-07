L’Eredità, Massimo Cannoletta: “I 200mila euro vinti? Non li ho ancora ricevuti”. Ecco perché (Di venerdì 23 luglio 2021) Non è necessario essere dei grandi appassionati di quiz show per conoscere Massimo Cannoletta, il super campione dell’ultima stagione de L’Eredità che ha vinto circa 200mila euro. Peccato però che, al momento, non abbia visto neanche un centesimo. Lo ha raccontato lui stesso intervistato da Fanpage: “Non ho ancora ricevuto la somma, la procedura per la consegna del montepremi è iniziata, ma non è ancora ultimata. Non ho comprato nulla e non ho cambiato le mie abitudini”, ha affermato. E poi ha spiegato perché, pur di andare via dal programma, abbia deciso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Non è necessario essere dei grandi appassionati di quiz show per conoscere, il super campione dell’ultima stagione deche ha vinto circa. Peccato però che, al momento, non abbia visto neanche un centesimo. Lo ha raccontato lui stesso intervistato da Fanpage: “Non horicevuto la somma, la procedura per la consegna del montepremi è iniziata, ma non èultimata. Non ho comprato nulla e non ho cambiato le mie abitudini”, ha affermato. E poi ha spiegato, pur di andare via dal programma, abbia deciso ...

