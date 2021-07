Le parole di Draghi e il green pass spingono la campagna vaccinazioni (Di venerdì 23 luglio 2021) Vero e proprio boom di prenotazioni per il vaccino anti Covid, da Nord a Sud, dopo la decisione del governo sull'obbligatorietà del green pass per una serie di attività (dai bar e ristoranti al chiuso alle piscine e palestre, al cinema e nei teatri) e dopo le parole del premier, Mario Draghi, in conferenza stampa."L'appello a non vaccinarsi è un invito a morire". Già ieri sera, e dalla prima mattinata di oggi, i server della varie regioni hanno visto più che raddoppiare le prenotazioni con numerose richieste soprattutto per il fine settimana. LOMBARDIA - "Cresce l'adesione alla campagna vaccinale, ieri ... Leggi su agi (Di venerdì 23 luglio 2021) Vero e proprio boom di prenotazioni per il vaccino anti Covid, da Nord a Sud, dopo la decisione del governo sull'obbligatorietà delper una serie di attività (dai bar e ristoranti al chiuso alle piscine e palestre, al cinema e nei teatri) e dopo ledel premier, Mario, in conferenza stampa."L'appello a non vaccinarsi è un invito a morire". Già ieri sera, e dalla prima mattinata di oggi, i server della varie regioni hanno visto più che raddoppiare le prenotazioni con numerose richieste soprattutto per il fine settimana. LOMBARDIA - "Cresce l'adesione allavaccinale, ieri ...

francescocosta : La risposta con cui ieri Draghi ha masticato Salvini non dovrebbe oscurare un fatto più importante delle parole. - MatteoRichetti : “Un appello a non vaccinarsi è un appello a morire”. Quando la politica non pensa al consenso può permettersi paro… - Corriere : Meloni: «Da Draghi inquietanti parole di terrore, cittadini costretti subdolamente al vaccino» - Mariang47614228 : RT @mihirdjin: Le parole di Draghi in conferenza stampa hanno sdoganato la caccia al non vaccinato: ci ha dato degli assassini in diretta t… - VirgilioPanormo : RT @molumbe: Con questa falsa dichiarazione Draghi istilla nella mente della gente la credenza che chiunque si ammali di Covid debba dare l… -