Le navi scuola Vespucci e Palinuro sfilano insieme nel Golfo di Napoli, che spettacolo! Il video (Di venerdì 23 luglio 2021) Spettacolo dell’Amerigo Vespucci e della nave Palinuro a Napoli in queste ultime ore, dove molti turisti e residenti non hanno resistito ad immortalare due reperti così straordinari nei nostri mari. Domenica 25 luglio la nave Amerigo Vespucci, considerata la più bella del mondo, sarà ormeggiata a Marina d’Aequa, a Vico Equense, illuminata dalla bandiera italiana. La storica imbarcazione costruita a Castellammare di Stabia 90 anni fa è reduce da due giorni di riposo, durante i quali diversi giovani sono stati impegnati nell’addestramento nelle discipline marinare. Domenica prossima, alle ore 18:00, nel chiostro della ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 23 luglio 2021) Spettacolo dell’Amerigoe della navein queste ultime ore, dove molti turisti e residenti non hanno resistito ad immortalare due reperti così straordinari nei nostri mari. Domenica 25 luglio la nave Amerigo, considerata la più bella del mondo, sarà ormeggiata a Marina d’Aequa, a Vico Equense, illuminata dalla bandiera italiana. La storica imbarcazione costruita a Castellammare di Stabia 90 anni fa è reduce da due giorni di riposo, durante i quali diversi giovani sono stati impegnati nell’addestramento nelle discipline marinare. Domenica prossima, alle ore 18:00, nel chiostro della ...

Advertising

mondofelice6 : RT @ItalianNavy: Un incontro straordinario tra #naveVespucci e #navePalinuro, navi scuola della #MarinaMilitare. Le note di “Caruso” in cui… - a_antonucci1926 : RT @ItalianNavy: Un incontro straordinario tra #naveVespucci e #navePalinuro, navi scuola della #MarinaMilitare. Le note di “Caruso” in cui… - Lukyluke311 : RT @ItalianNavy: Un incontro straordinario tra #naveVespucci e #navePalinuro, navi scuola della #MarinaMilitare. Le note di “Caruso” in cui… - giorgis87 : RT @ItalianNavy: Un incontro straordinario tra #naveVespucci e #navePalinuro, navi scuola della #MarinaMilitare. Le note di “Caruso” in cui… - maddi1703 : RT @ItalianNavy: Un incontro straordinario tra #naveVespucci e #navePalinuro, navi scuola della #MarinaMilitare. Le note di “Caruso” in cui… -

Ultime Notizie dalla rete : navi scuola G20 della Cultura a Roma, Franceschini: Cultura mezzo formidabile di dialogo tra popoli - ... l'ultimo Mick Jagger, e la prima cosa che mi ha detto è stata: Togliete le navi da Venezia'. A far ... l'Istituto centrale per il restauro e la Scuola dei Beni e delle attività culturali.

'Goffo il tentativo del Pd di attribuirsi il merito del bando 'Qualità dell'Abitare'' ... per realizzarvi una scuola media e una palestra al servizio in primis dei cittadini del quartiere ... dopo aver cercato di speronarle, di salire a bordo di navi guidate con successo da altri: ma ancora ...

Spettacolo nel golfo di Napoli con il Vespucci e il Palinuro La Repubblica G20 Cultura Roma, Franceschini: è mezzo di dialogo tra popoli Un'apertura straordinaria all'interno dell'arena del Colosseo con il premier Mario Draghi, poi il concerto del maestro Riccardo Muti al Quirinale e i lavori a Palazzo Barberini con gran finale alla Ga ...

VIDEO|Simona Molinari domani canta a Salemi:”Sicilia terra unica e feconda” Sono parole al miele quelle che Simona Molinari, cantautrice, compositrice e attrice italiana prevalentemente dedita al jazz e allo swing dedica alla Sicilia e ai siciliani. “E’ una terra che mi accog ...

... l'ultimo Mick Jagger, e la prima cosa che mi ha detto è stata: Togliete leda Venezia'. A far ... l'Istituto centrale per il restauro e ladei Beni e delle attività culturali.... per realizzarvi unamedia e una palestra al servizio in primis dei cittadini del quartiere ... dopo aver cercato di speronarle, di salire a bordo diguidate con successo da altri: ma ancora ...Un'apertura straordinaria all'interno dell'arena del Colosseo con il premier Mario Draghi, poi il concerto del maestro Riccardo Muti al Quirinale e i lavori a Palazzo Barberini con gran finale alla Ga ...Sono parole al miele quelle che Simona Molinari, cantautrice, compositrice e attrice italiana prevalentemente dedita al jazz e allo swing dedica alla Sicilia e ai siciliani. “E’ una terra che mi accog ...