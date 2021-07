Le esperienze taylor made di Belmond Villa San Michele

(Di venerdì 23 luglio 2021) «Siamo emozionati di riaprire e pronti a emozionare. Desideriamo condividere con i nostri ospiti momenti che possano restare ricordi indelebili. Molte le novità che andremo a lanciare nel corso della stagione». Sono le parole di Emanuele Manfroi, General Manager di Villa San Michele, A Belmond Hotel, un antico monastero del 1500. Tra i settori più colpiti dalla pandemia c’è stata la filiera turistica. Ma adesso c’è voglia di ripartire, di fare nuove esperienze, di riscoprire le bellezze culturali e paesaggistiche della nostra terra. Un recente sondaggio di Confcommercio in collaborazione con SWG attesta che l’80 per cento degli italiani resterà nella Penisola per ritrovare nuovi stimoli dopo il lungo periodo di crisi. Saranno privilegiate mete balneari ma anche territori dall’offerta più complessa, come la Toscana. C’è quindi il desiderio di visitare luoghi d’arte, ma anche ritrovare un contatto con la natura, oasi di pace dove poter riposare.

