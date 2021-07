Lazio | presentata la nuova divisa da trasferta | “Domina il bianco”

(Di venerdì 23 luglio 2021) Tramite i propri canali ufficiali laha presentato la propriada. Il colore prevalente è il, come si evince anche dal messaggio lanciato dalla stessa società capitolina: “SSNew Away Kit.il”. Ecco il video. #SSNew Away Kitil@MacronSports #CMonEagles pic.twitter.com/Fg8pBWZCbe — S.S.(@OfficialSS) July 23, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

...dei contagi da Covid - 19 ora all'esame della cabina di regia e che saràoggi: Abruzzo 1.27; Basilicata 0.81; Calabria 0.95; Campania 1.26; Emilia - Romagna 1.35; FVG 1.24;1.18; ...Roma " È stata ufficialmentequesta mattina a Roma, nei giardini del BiblioBar in Lungotevere Castello, a Roma, la ... presidente di POP idee in Movimento e consigliera Regione, ...Anche la seconda è stata svelata. La Lazio cala il poker e mette in mostra tutte le maglie da gioco della prossima stagione, compresa quella del portiere. A indossare la seconda maglia ad Auronzo di C ...Il club capitolino ha presentato la seconda maglia con cui giocherà la stagione 2021/2022, di seguito le immagini.