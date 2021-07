Lazio, Miccoli esalta Sarri: «Divertente vederli giocare, è quello giusto» (Di venerdì 23 luglio 2021) Fabrizio Miccoli esalta Maurizio Sarri: ecco le parole dell’ex attaccante, oggi tecnico della Primavera della Triestina Fabrizio Miccoli esalta Maurizio Sarri. Le parole SS Lazio Agenzia Ufficiale. Sarri – «Sarri è l’uomo giusto per la Lazio. Penso che sia davvero Divertente veder giocare le sue squadre. D’altronde parliamo di un grande allenatore alla guida di una bella squadra. Oggi mi sono divertito molto nell’assistere dal vivo all’amichevole dei biancocelesti contro ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 luglio 2021) FabrizioMaurizio: ecco le parole dell’ex attaccante, oggi tecnico della Primavera della Triestina FabrizioMaurizio. Le parole SSAgenzia Ufficiale.– «è l’uomoper la. Penso che sia davverovederle sue squadre. D’altronde parliamo di un grande allenatore alla guida di una bella squadra. Oggi mi sono divertito molto nell’assistere dal vivo all’amichevole dei biancocelesti contro ...

