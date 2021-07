Lazio, D’Amato: “Dopo le parole di Draghi in 38mila hanno prenotato vaccino” (Di venerdì 23 luglio 2021) “Il green pass non è un arbitrio, è una condizione per tenere aperte le attività economiche”. Con queste parole ieri il premier Mario Draghi ha annunciato l’introduzione del Green pass obbligatorio a partire dal 6 agosto per andare in bar e ristoranti al chiuso, e in cinema, teatri e palestre. parole che, almeno nel Lazio, hanno spinto decine di migliaia di persone a prenotare il vaccino. Ad annunciarlo è Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, intervento nel corso dell’inaugurazione della biblioteca Lancisiana a Roma: ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 luglio 2021) “Il green pass non è un arbitrio, è una condizione per tenere aperte le attività economiche”. Con questeieri il premier Marioha annunciato l’introduzione del Green pass obbligatorio a partire dal 6 agosto per andare in bar e ristoranti al chiuso, e in cinema, teatri e palestre.che, almeno nelspinto decine di migliaia di persone a prenotare il. Ad annunciarlo è Alessio, assessore alla Sanità della Regione, intervento nel corso dell’inaugurazione della biblioteca Lancisiana a Roma: ...

fattoquotidiano : Peccato che a Roma i contagi siano quintuplicati proprio per quello che l’assessore alla Sanità del Lazio, D’Amato,… - Righeblu : #Coronavirus #23luglio Lazio D'Amato: “Oggi su un totale di oltre 30mila test, si registrano 854 nuovi casi positi… - giannettimarco : RT @Italpress: D’Amato “Dopo parole Draghi 38mila prenotazioni per vaccino nel Lazio” - arual812 : RT @SkyTG24: Green Pass, D'Amato: “Dopo l'annuncio di Draghi 38mila prenotazioni per il vaccino” - redontuscia : #Evidenza #Primopiano2 #Sanità #Società Coronavirus. D’Amato: ‘Oggi si registriamo 854 nuovi positivi su 30mila tes… -