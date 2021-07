L’assurdo paragone di Adinolfi tra il referendum sull’eutanasia legale e Hitler (Di venerdì 23 luglio 2021) La storia è semplice: quando si tenta di stravolgere la verità (e la realtà) offrendo paragoni che nulla hanno a che vedere con il tema principale, vuol dire che non si hanno altri argomenti per ribattere alla “controparte”. E così, dopo settimane fatte di dichiarazioni “a caso” su Raffaella Carrà e su Paola Egonu, Mario Adinolfi si ripete riuscendo nell’impresa di trovare similitudini tra la raccolta firme per il referendum sull’eutanasia legale e il piano Aktion T4 della Germania nazista. Adinolfi e il paragone tra eutanasia legale e il piano Aktion T4 di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) La storia è semplice: quando si tenta di stravolgere la verità (e la realtà) offrendo paragoni che nulla hanno a che vedere con il tema principale, vuol dire che non si hanno altri argomenti per ribattere alla “controparte”. E così, dopo settimane fatte di dichiarazioni “a caso” su Raffaella Carrà e su Paola Egonu, Mariosi ripete riuscendo nell’impresa di trovare similitudini tra la raccolta firme per ile il piano Aktion T4 della Germania nazista.e iltra eutanasiae il piano Aktion T4 di ...

