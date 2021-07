L’Antitrust francese ha multato EssilorLuxottica per 125 milioni di euro per pratiche anticoncorrenziali (Di venerdì 23 luglio 2021) L’Autorità garante della concorrenza in Francia ha multato la multinazionale EssilorLuxottica, nata nel 2018 della fusione tra l’italiana Luxottica e la francese Essilor, per 125 milioni di euro. La multa si riferisce al periodo precedente alla fusione, tra il 2005 Leggi su ilpost (Di venerdì 23 luglio 2021) L’Autorità garante della concorrenza in Francia hala multinazionale, nata nel 2018 della fusione tra l’italiana Luxottica e laEssilor, per 125di. La multa si riferisce al periodo precedente alla fusione, tra il 2005

