Lampedusa, in tre anni sbarchi aumentati del 700 per cento: in 7 mesi 25mila arrivi (senza Green pass) (Di venerdì 23 luglio 2021) Le date parlano chiaro: dal primo gennaio al 22 luglio 2019, ministro dell'Interno Matteo Salvini, tremilacinquecento migranti sbarcati a Lampedusa. Stesso lasso di tempo, gennaio luglio del 2021, Luciana Lamorgese al Viminale: 25mila sbarchi.Il calcolo dell'onda migratoria è presto fatto: il 700 per cento di arrivi in più. Più che un'onda migratoria è uno tsunami. E che questo accada in piena pandemia, con gli italiani costretti a usare il Green pass per attività minime, ciò è ancora più clamoroso.

