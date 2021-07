L’ambasciatore d’Italia in Albania visita l’Accademia di Sicurezza a Tirana

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 23 luglio 2021) Il 3 GiugnoFabrizio Bucci si è recato pressodiper rivolgere un breve saluto ai 27 appartenenti all’NBI albanese impegnati in attività addestrative., accompagnato dal Project Leader di PAMECA V e un rappresentante dell’Ufficio dell’Esperto per lapresso l’Ambasciata, unitamente al Procuratore Capo della SPAK Arben KRAJA e alla Direttrice dell’NBI Aida VEIZAJ HAJNAJ, ha augurato buon lavoro agli investigatori della nuova struttura. Infatti, gli stessi la settimana si sono recati a Roma per ...