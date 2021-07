Lamar Odom ha detto di essere ancora innamorato di Khloé Kardashian!

(Di venerdì 23 luglio 2021) Da quando la seconda ha rotto (sembra definitivamente) con Thompson, il suo ex marito si è fatto avanti nuovamente e sembra voglia conquistarla di nuovo. Ma come siamo arrivati a questo? Partiamo dal principio: la minore delle sorelle Kardashian ha scoperto, per l’ennesima volta, che il padre di sua figlia True l’avrebbe tradita un paio di volte con delle ragazze incontrate ad alcuni party a Los Angeles. Come sappiamo, i due si erano riavvicinati nell’ultimo anno e si parlava addirittura di matrimonio.

martalaffi : @giulielle16_ Penso sia partito con Lamar Odom che aveva problemi di droga, poi Scott che ha problemi di droga ed e… - 4n1mo51t1som1n4 : 'Lamar Odom che disse: 'ho sperimentato la marijuana'. Sì, Lamar, certo, come noi abbiamo sperimentato i gusti dell…

Anzi, come è successo a Khloé, dopo il divorzio con Lamar Odom, è stato uno sprono in più per migliorarsi e focalizzarsi sui veri obiettivi della sua vita. Khloé Kardashian bikini: per la campagna della nuova collezione del suo brand Good American l'influencer sfoggia un due pezzi mozzafiato. Il clima si fa davvero incandescente nel mondo NBA a causa di un interessante triangolo amoroso tra Tristan Thompson, Lamar Odom e Khloe Kardashian. Tutto è nato da una foto pubblicata dalla Kardashian.