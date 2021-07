L’Aiad sarà nel comitato per il Fondo europeo della Difesa Parla Crosetto

Leggi su formiche

(Di venerdì 23 luglio 2021) L’Italia è al lavoro per aumentare la sua presenza nellaeuropea. Il prossimo 10 settembre si riunirà per la prima volta ildi esperti che supporterà gli organi dell’Ue nella gestione dei 7,9 miliardi (fino al 2027) del nuovoEdf, destinato a co-finanziare i programmi di ricerca e sviluppoeuropea. Al tavolo delcianche il candidato presentato dal, la federazione che riunisce in Italia le aziende di settore, il segretario generale Carlo Festucci. Lo scorso mercoledì il quotidiano La Verità aveva ...