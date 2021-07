Lady Kitty Spencer sta per sposarsi in Italia? Tutti gli indizi social

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 23 luglio 2021) Per ora si tratta di voci (insistenti) nè smentite, nè confermate. La trentenne Lady Kitty Spencer, meglio nota come la nipote di Lady Diana, oltre che modella e global ambassador di Dolce & Gabbana dovrebbe convolare a nozze con il fidanzato Michael Lewis, imprenditore sudafricano di 31 anni più grande di lei, questo weekend. E sembra che la blasonata coppia abbia scelto come location del proprio matrimonio l’Italia.