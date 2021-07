Ladri trasfertisti rubano oltre cento catalizzatori

(Di venerdì 23 luglio 2021) Giovedì 15 luglio 2021, presso la stazione carabinieri di Santa Margherita Ligure, numerosi proprietari di autocarri Piaggio Porter, uno dei veicoli più utilizzati in Liguria per le sue ridotte ...

Giovedì 15 luglio 2021, presso la stazione carabinieri di Santa Margherita Ligure, numerosi proprietari di autocarri Piaggio Porter, uno dei veicoli più utilizzati in Liguria per le sue ridotte ...Nei guai sono finiti due, entrambi di Brindisi: si tratta di Rocco Liuzzi, 32enne, già noto, e del 22enne N. S., incensurato, arrestati dagli agenti della squadra mobile della ...LECCE/ BRINDISI – Sono ritenuti gli autori di una serie di furti di autoveicoli commessi in provincia di Lecce, che raggiungevano da Brindisi per razziare ...Quando si dice che i ladri sono bene informati sul territorio anche limitrofo per finalizzare il colpo. E’ accaduto ad un ladro trasfertista è stato sorpreso dai Carabinieri della Stazione di Priolo G ...