La variante Delta impazza in tutto il mondo: ecco la situazione in molti paesi (Di venerdì 23 luglio 2021) La morsa della variante Delta sta colpendo duramente tutte le aree del mondo, in ogni continente. Anche l'Europa adesso se ne sta accorgendo fortemente. I casi di Covid stanno aumentando in Italia, ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 luglio 2021) La morsa dellasta colpendo duramente tutte le aree del, in ogni continente. Anche l'Europa adesso se ne sta accorgendo fortemente. I casi di Covid stanno aumentando in Italia, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Due dosi di vaccino Pfizer o Astrazeneca proteggono anche dalla variante Delta del Sars-Cov-2, con solo una piccola… - Agenzia_Ansa : Continua l'effetto Europei sul rialzo dei contagi a Roma, la variante Delta pesa per il 60% sui nuovi casi #ANSA - Corriere : Il paradosso della prof: «Io, immunizzata e ora contagiata. Per la app sarei libera di uscire» - TV7Benevento : Covid Italia, schizza l'Rt e sale l'incidenza: variante Delta è prevalente... - zazoomblog : La variante Delta impazza in tutto il mondo: ecco la situazione in molti paesi - #variante #Delta #impazza #tutto -