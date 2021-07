La tragica fine del medico cubano arrivato a Crema nel marzo 2020 per combattere il Covid: una morte agghiacciante (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Coronavirus uccide, anche e soprattutto "gli eroi". Così vennero definiti i medici cubani che nella primavera del 2020 arrivarono in Italia per aiutare i colleghi lombardi, travolti dalla pandemia. Erano in 58, tra medici e sanitari, quelli che da L'Avana arrivarono a Crema a marzo di un anno fa. E uno di loro, Graciliano Diaz Bartolo, è morto di Covid. Su Facebook lo ha ricordato commossa la sindaca Cremasca Stefania Bonaldi, stringendosi "ai compagni della brigata internazionale Henry Reeve" ed esprimendo loro "vicinanza". La "brigata" di medici cubani prende il nome come spiega Concita De Gregorio su ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Coronavirus uccide, anche e soprattutto "gli eroi". Così vennero definiti i medici cubani che nella primavera delarrivarono in Italia per aiutare i colleghi lombardi, travolti dalla pandemia. Erano in 58, tra medici e sanitari, quelli che da L'Avana arrivarono adi un anno fa. E uno di loro, Graciliano Diaz Bartolo, è morto di. Su Facebook lo ha ricordato commossa la sindacasca Stefania Bonaldi, stringendosi "ai compagni della brigata internazionale Henry Reeve" ed esprimendo loro "vicinanza". La "brigata" di medici cubani prende il nome come spiega Concita De Gregorio su ...

