La spiaggia | la musica e il tradimento più sbagliato della mia vita

Niente inaridisce una mente quanto la ripugnanza a concepire idee oscure. E.M. CIORAN Ho una sola opinione, anzi passione storica, ed è questa: ho sempre parteggiato per i cartaginesi. E. FLAIANO The game is out there, and it's either play or get played. OMAR Tempo di adulterio 31 luglio-6 agosto 2011, Frassanito (Le) Con Elena non facevamo altro che litigare. La notte precedente, appena tornati dalla dancehall in spiaggia, mi aveva ammonito acida di pulirmi bene i piedi prima di entrare in tenda. Non voleva portassi dentro aghi, terra o altre cose di cui solo lei era in grado di preoccuparsi alle sei di mattina. Così senza replicare avevo preso dalla tenda il mio ...

