La spettacolare e un po’ lenta cerimonia delle tormentate Olimpiadi di Tokyo

Naomi Osaka ha acceso il Braciere Olimpico scalando un Monte Fuji in miniatura. La tennista di padre haitiano e madre giapponese ha dato il via ai Giochi di Tokyo, strappando gli applausi degli atleti presenti allo Stadio Nazionale: erano applausi di gioia, ma anche di sollievo e conforto per una manifestazione sognata, desiderata, anche aspettata – a maggior ragione dopo un anno di ritardo – e che più volte negli ultimi mesi è stata sul punto di saltare. Osaka è stata l'ultima tedofora, quella che ha chiuso la staffetta della torcia, ripercorrendo le orme di giganti del passato come Muhammad Ali, Paavo Nurmi, Rafer Johnson, Midori Ito, Yuna Kim e Wayne Gretzky.

