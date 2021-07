La serie prequel di Dune prende forma | dopo il film di Villeneuve si parlerà dell’ordine Bene Gesserit

(Di venerdì 23 luglio 2021) Ladiha trovato la sua showrunner. L’universo creato da Frank Herbertvita non solo sul grande schermo con ildi Denis, ma anche sul piccolo. Si tratta di Diane Ademu-John, entrata a far parte del team di: The Sisterhood nel ruolo di sceneggiatrice, showrunner e produttrice esecutiva. Jon Spaihts era stato precedentemente scelto per dirigere la, ma ha dovuto rinunciare nel novembre 2019 per concentrarsi sulla scrittura del secondo deidel reboot di ...

Diane Amedu - John , oltre a fungere da showrunner, sarà anche sceneggiatrice della serie.