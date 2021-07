La seconda maglia del Tottenham ottenuta dalle bottiglie di plastica (Di venerdì 23 luglio 2021) Molto più di una semplice maglia da trasferta, quella proposta dal Tottenham per la stagione 2021/22. A partire dal design: la fantasia è una specie di galassia fluida, nulla a che vedere con le righe o con le tinte unite. Una sperimentazione che magari era più convenzionale per la terza o la quarta maglia, non di certo per la seconda. Ma non è l’unico aspetto da sottolineare. Infatti le divise che saranno indossate in campo, così come le maglie disponibili all’acquisto, sono realizzate con tessuto in poliestere riciclato al 100%, ottenuto dalle bottiglie di plastica. In ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 luglio 2021) Molto più di una sempliceda trasferta, quella proposta dalper la stagione 2021/22. A partire dal design: la fantasia è una specie di galassia fluida, nulla a che vedere con le righe o con le tinte unite. Una sperimentazione che magari era più convenzionale per la terza o la quarta, non di certo per la. Ma non è l’unico aspetto da sottolineare. Infatti le divise che saranno indossate in campo, così come le maglie disponibili all’acquisto, sono realizzate con tessuto in poliestere riciclato al 100%, ottenutodi. In ...

