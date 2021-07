La San Marco di Atessa, fornitore di Stellantis, vuole licenziare 50 lavoratori su 163. I sindacati chiedono incontro a Draghi (Di venerdì 23 luglio 2021) Non solo i casi della brianzola Gianetti ruote, della toscana Gkn e della bresciana Timken: un’altra azienda dell’indotto automobilistico annuncia una procedura di licenziamento collettivo. Stavolta si tratta della San Marco Industrial di Atessa (Chieti), acquisita nel 2017 dal gruppo veronese Scattolini, che intende lasciare a casa 50 lavoratori su 163. I sindacati hanno organizzato uno sciopero e manifestazioni davanti ai cancelli della società che produce cassoni e accessori per veicoli commerciali tra cui il Ducato della Sevel (gruppo Stellantis), il Doblò e i furgoni Citroen e Peugeot. L’azienda, come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Non solo i casi della brianzola Gianetti ruote, della toscana Gkn e della bresciana Timken: un’altra azienda dell’indotto automobilistico annuncia una procedura di licenziamento collettivo. Stavolta si tratta della SanIndustrial di(Chieti), acquisita nel 2017 dal gruppo veronese Scattolini, che intende lasciare a casa 50su 163. Ihanno organizzato uno sciopero e manifestazioni davanti ai cancelli della società che produce cassoni e accessori per veicoli commerciali tra cui il Ducato della Sevel (gruppo), il Doblò e i furgoni Citroen e Peugeot. L’azienda, come ...

