La repressione in Bielorussia non si è mai fermata (Di venerdì 23 luglio 2021) Negli ultimi giorni si è anzi intensificata, colpendo ONG e giornalisti: l'opposizione al presidente Lukashenko è sempre più debole Leggi su ilpost (Di venerdì 23 luglio 2021) Negli ultimi giorni si è anzi intensificata, colpendo ONG e giornalisti: l'opposizione al presidente Lukashenko è sempre più debole

Advertising

ladygrace_7 : RT @ilpost: La repressione in Bielorussia non si è mai fermata - ilpost : La repressione in Bielorussia non si è mai fermata - laboescapes : RT @Artventuno: Oggi in #Senato conferenza stampa “Bielorussia: sempre più stretta la spirale repressiva. E riguarda anche noi”. L’iniziati… - danilodebiasio : RT @Artventuno: Oggi in #Senato conferenza stampa “Bielorussia: sempre più stretta la spirale repressiva. E riguarda anche noi”. L’iniziati… - Art21L : RT @Artventuno: Oggi in #Senato conferenza stampa “Bielorussia: sempre più stretta la spirale repressiva. E riguarda anche noi”. L’iniziati… -