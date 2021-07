La Regione Veneto | «Vaccineremo la Lazio nel ritiro di Auronzo»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 23 luglio 2021) L’intera squadra dellasarà vaccinata contro il Covid durante ilestivo addi Cadore, in provincia di Belluno. Lo ha annunciato il governatore Zaia, raccontando che la decisione viene da una richiesta del presidente del club biancoceleste, Claudio Lotito. Una richiesta a cui laha deciso di rispondere positivamente per dovere di ospitalità. Queste le sue parole all’Ansa. “Il presidente Lotito ci ha chiesto se c’era questa possibilità, una richiesta formulata prima ancora dell’introduzione delle norme sul green pass. Per noi è un dovere di ospitalità ed un piacere” Sono ancora poche le squadre ...