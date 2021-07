La PS5 ci fa un regalo senza pari, 6 mesi di abbonamento a streaming TV (Di venerdì 23 luglio 2021) La PS5 ci fa un regalo clamoroso, offrendo l’opportunità agli appassionati di ricevere, gratuitamente, ben 6 mesi di abbonamento ad Apple TV+. La PS5 ci fa un regaloApple TV+, uno dei servizi di streaming più importanti al momento, è protagonista di una promozione clamorosa in collaborazione con Sony. Nella fattispecie, i – fortunati – possessori di PlayStation 5, avranno l’opportunità di riscattare, in regalo, un abbonamento dedicato proprio alla piattaforma streaming della mela. POTREBBE INTERESSARTI –> Sony Xperia 1 III, una vera ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) La PS5 ci fa unclamoroso, offrendo l’opportunità agli appassionati di ricevere, gratuitamente, ben 6diad Apple TV+. La PS5 ci fa unApple TV+, uno dei servizi dipiù importanti al momento, è protagonista di una promozione clamorosa in collaborazione con Sony. Nella fattispecie, i – fortunati – possessori di PlayStation 5, avranno l’opportunità di riscattare, in, undedicato proprio alla piattaformadella mela. POTREBBE INTERESSARTI –> Sony Xperia 1 III, una vera ...

HDblog : RT @HDblog: PS5, in regalo ai possessori 6 mesi di Apple TV+. Anche in Italia - Asgard_Hydra : PS5, in regalo ai possessori 6 mesi di Apple TV+. Anche in Italia - - infoitscienza : PS5, in regalo ai possessori 6 mesi di Apple TV+. Anche in Italia - ApplePrediccion : RT @PlayStationBit: Sony e Apple sempre più vicine. Sei mesi di Apple TV+ in regalo su #PS5! @PlayStationIT @Apple #AppleTV #Apple #Sony ht… - PlayStationBit : Sony e Apple sempre più vicine. Sei mesi di Apple TV+ in regalo su #PS5! @PlayStationIT @Apple #AppleTV #Apple #Sony -