La privacy del preservativo e altri slogan scambiati per realtà (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono così all'antica che i preservativi li compravano gli uomini, ma sono anche così straordinariamente dotata di spirito d'osservazione da aver notato, sin da quando ero piccina, le macchinette distributrici fuori dalle farmacie. Mettevi le banconote e prendevi il tuo pacchetto. Era perché erano bisogni fuori orario? In parte, ma una farmacia notturna c'è sempre; soprattutto, era perché esisteva il comune senso del pudore. Adesso, che a qualunque espressione di più di due sillabe ne sostituiamo una inglese (e quasi sempre essa è «boomer»), al comune senso del pudore abbiamo sostituito lo shaming. Se una cosa non la fai in pubblico non è perché hai una qualche percezione della privatezza ... Leggi su linkiesta

