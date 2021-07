La nuova proposta dei giallo-rossi sul ddl Zan (Di venerdì 23 luglio 2021) AGI - La riunione era stata convocata per trovare la quadra sul decreto reclutamento, con i 5 stelle che hanno avanzato alcuni dubbi legati al potere dell'Anac. Ma si è poi finiti a parlare di disegno di legge Zan. I capigruppo della maggioranza di palazzo Madama, ieri pomeriggio, secondo quanto si apprende, si sono ritrovati per cercare di concordare le prossime mosse sulla legge contro l'omotransfobia. Si è deciso che si valuteranno gli emendamenti e che, qualora ci fosse lo spazio (ci sono in Aula i decreti da convertire, da quello sulla cybersicurezza al Grande navi a Venezia) di proseguire il dibattito il 2 agosto. Mancano ancora tre ore di confronto: è possibile che ... Leggi su agi (Di venerdì 23 luglio 2021) AGI - La riunione era stata convocata per trovare la quadra sul decreto reclutamento, con i 5 stelle che hanno avanzato alcuni dubbi legati al potere dell'Anac. Ma si è poi finiti a parlare di disegno di legge Zan. I capigruppo della maggioranza di palazzo Madama, ieri pomeriggio, secondo quanto si apprende, si sono ritrovati per cercare di concordare le pme mosse sulla legge contro l'omotransfobia. Si è deciso che si valuteranno gli emendamenti e che, qualora ci fosse lo spazio (ci sono in Aula i decreti da convertire, da quello sulla cybersicurezza al Grande navi a Venezia) di proseguire il dibattito il 2 agosto. Mancano ancora tre ore di confronto: è possibile che ...

Advertising

LegaSalvini : CASE OCCUPATE DA ABUSIVI, LA LEGA PROPONE ALLA CAMERA UNA LEGGE PER FERMARE GLI SCIACALLI - mirkonicolino : (#GdS) 'La #Juventus prova a sbloccare #Locatelli con una nuova proposta al #Sassuolo: 25% di 'superbonus' in caso… - fisco24_info : La nuova proposta dei giallo-rossi sul ddl Zan: AGI - La riunione era stata convocata per trovare la quadra sul dec… - Agenzia_Italia : La nuova proposta dei giallo-rossi sul ddl Zan - CRToscana : RT @intoscana: Tre interventi per il mondo della scuola in Toscana, per sostenere il sistema educativo e finanziare un nuovo importante pro… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova proposta La nuova proposta dei giallo - rossi sul ddl Zan Ma l'ex maggioranza giallo - rossa, secondo quanto apprende l'AGI , ha ventilato una proposta di compromesso . Ovvero quella di mantenere l'identità di genere, eliminando la parte delle definizioni ...

Locatelli Juventus, i bianconeri rilanciano: spunta un Superbonus ...proposto un Superbonus Nuova fantasiosa formula per convincere il Sassuolo. La Juventus vuole concedere al club neroverde un superbonus del 25 per cento della rivendita di Locatelli. Una proposta ...

Milano, nuova proposta metodologica per rigenerazione quartieri Agenzia askanews La nuova proposta dei giallo-rossi sul ddl Zan In una riunione dei capigruppo di maggioranza, è stata ventilata una proposta di compromesso: mantenere il riferimento all’identità di genere, eliminando, però, la parte delle definizioni contenute ne ...

Da green pass a 'colori' Regioni, tutte le misure approvate dal governo Il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza fino a fine anno e introdotto l'obbligo di green pass o tampone negativo pert avere accesso a ristoranti, bar, palestre, spe ...

Ma l'ex maggioranza giallo - rossa, secondo quanto apprende l'AGI , ha ventilato unadi compromesso . Ovvero quella di mantenere l'identità di genere, eliminando la parte delle definizioni ......proposto un Superbonusfantasiosa formula per convincere il Sassuolo. La Juventus vuole concedere al club neroverde un superbonus del 25 per cento della rivendita di Locatelli. Una...In una riunione dei capigruppo di maggioranza, è stata ventilata una proposta di compromesso: mantenere il riferimento all’identità di genere, eliminando, però, la parte delle definizioni contenute ne ...Il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza fino a fine anno e introdotto l'obbligo di green pass o tampone negativo pert avere accesso a ristoranti, bar, palestre, spe ...