La musica tradizionale e l'arte dell'incontro (Di venerdì 23 luglio 2021) La musica è incontro, socialità, mediazione, percorso di crescita individuale e collettivo, notoriamente. La musica folk, e tutte quelle musiche che attingono dal prezioso serbatoio della trasmissione diretta di generazione in generazione, lo è a maggior ragione. E per questo che il ritorno "dal vivo" del Premio Nazionale Città di Loano per la musica tradizionale, in programma nella cittadina del savonese tra il 27 e il 30 luglio è un evento vero. Perché il principale riconoscimento italiano al folk è … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

