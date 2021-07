La morsa del caldo sulle Olimpiadi: sviene una arciere russa durante le eliminatorie (Di venerdì 23 luglio 2021) Le Olimpiadi più travagliate della storia hanno un altro nemico. Oltre il covid sempre più dilagante, il caldo record di questi giorni sta mettendo a dura prova organizzatori ma soprattutto gli atleti. Leggi su globalist (Di venerdì 23 luglio 2021) Lepiù travagliate della storia hanno un altro nemico. Oltre il covid sempre più dilagante, ilrecord di questi giorni sta mettendo a dura prova organizzatori ma soprattutto gli atleti.

Advertising

globalistIT : Fosse solo il caldo il problema di Tokyo già saremmo molto avanti... #olimpiadi #Tokyo2020 #caldo - LaGazzettaWeb : Puglia nella morsa del caldo: da domenica 25 luglio picchi di 40° - Versi_del_Tempo : [segue 1 - Han pause i vènti] D’una luce vermiglia nella morsa dei vènti vaghi mormorii s’acquetano; un rivo d’ar… - cryingoverderek : piu probabile che io venga morsa da un ragno e diventi spiderman che esca il trailer del prossimo film di spiderman change my mind???? - Iamsilvergdb : @provaperderti Fanno bene, non possiamo continuare a vivere nella morsa del COVID, bisogna in tutti i modi arginare la falla. -