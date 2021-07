La miglior atleta olimpica a non aver mai vinto una medaglia (Di venerdì 23 luglio 2021) Vanessa Ferrari partecipa alle Olimpiadi per la quarta volta. La prima volta, a Pechino, non era neanche maggiorenne: a novembre di quest’anno compirà trentun’anni. È la prima ginnasta italiana a gareggiare in quattro edizioni delle Olimpiadi, e ha vinto praticamente tutto quello che si può vincere nella ginnastica artistica tranne la medaglia olimpica. Nel 2006, a 15 anni, vince l’oro nella finale individuale dei Campionati Mondiali. Nonostante una caduta alla trave, conquista il primo posto nell’all-around con un esercizio a corpo libero praticamente perfetto, sulle note del ‘Nessun dorma’. Quell’anno porta a casa anche due bronzi, ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 23 luglio 2021) Vanessa Ferrari partecipa alle Olimpiadi per la quarta volta. La prima volta, a Pechino, non era neanche maggiorenne: a novembre di quest’anno compirà trentun’anni. È la prima ginnasta italiana a gareggiare in quattro edizioni delle Olimpiadi, e hapraticamente tutto quello che si può vincere nella ginnastica artistica tranne la. Nel 2006, a 15 anni, vince l’oro nella finale individuale dei Campionati Mondiali. Nonostante una caduta alla trave, conquista il primo posto nell’all-around con un esercizio a corpo libero praticamente perfetto, sulle note del ‘Nessun dorma’. Quell’anno porta a casa anche due bronzi, ...

