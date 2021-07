La Meloni oggi contro il Green pass | ma ieri lo chiedeva all' Europa

Advertising

FratellidItalia : ?? Evoluzione del consenso dal 4 marzo 2018 ad oggi. La crescita di Fratelli d'Italia continua! ???? #FratellidItalia… - ForzaGiorgia2 : RT @FratellidItalia: ?? Evoluzione del consenso dal 4 marzo 2018 ad oggi. La crescita di Fratelli d'Italia continua! ???? #FratellidItalia #M… - LuisitoSilvio : @DSantanche @FratellidItalia In un paese normale, dopo il video di aprile di Giorgia Meloni sul greenpass obbligato… - circolo_l : RT @FratellidItalia: ?? Evoluzione del consenso dal 4 marzo 2018 ad oggi. La crescita di Fratelli d'Italia continua! ???? #FratellidItalia #M… - SalvatoreTasco2 : RT @FratellidItalia: ?? Evoluzione del consenso dal 4 marzo 2018 ad oggi. La crescita di Fratelli d'Italia continua! ???? #FratellidItalia #M… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni oggi

In Italia i morti sono stati, fino a, quasi 140mila (40mila vittime in più rispetto alla più ...e il comportamento di numerosi esponenti politici di rilievo (vedi Matteo Salvini e Giorgia) ...: "Cittadini costretti" Salvini si è vaccinato stamattina a Milano: il giorno dopo il discorso di Draghi Salvini non ha mai annunciato ai suoi elettori di aver ricevuto il vaccino, ma in ...Giorgia Meloni farà il vaccino. La leader di Fratelli d'Italia lo ha annunciato a margine della presentazione del suo libro al Caffè de La Versiliana a Marina di ...“Questa non è libertà, il green pass è diventato il nuovo mantra da imporre”. Roma - La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: “Il surreale controsenso di un governo che invece continua a permett ...