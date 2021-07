La manifestazione contro il green pass a Torino: non vaccinati e senza mascherina, cosa può andare storto? | VIDEO (Di venerdì 23 luglio 2021) Erano tante le persone che ieri sono scese in piazza contro il green pass a Torino. Una mobilitazione voluta per contestare la nuova decisione del governo che impone i vaccini per frequentare sostanzialmente qualsiasi posto pubblico che sia al chiuso, una specie di avviso ai naviganti che da settembre dovranno fare i conti con attività commerciali fornite di un tetto. Torino, 22 luglio NO green pass! Fronte del Dissenso Torino e No Paura Day. pic.twitter.com/vGAteEKC5L — Sapere è un Dovere (@SapereeunDovere) July 23, 2021 La ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Erano tante le persone che ieri sono scese in piazzail. Una mobilitazione voluta per contestare la nuova decisione del governo che impone i vaccini per frequentare sostanzialmente qualsiasi posto pubblico che sia al chiuso, una specie di avviso ai naviganti che da settembre dovranno fare i conti con attività commerciali fornite di un tetto., 22 luglio NO! Fronte del Dissensoe No Paura Day. pic.twitter.com/vGAteEKC5L — Sapere è un Dovere (@SapereeunDovere) July 23, 2021 La ...

Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - fanpage : Migliaia di persone hanno invaso Piazza Castello, a Torino, per manifestare contro il #greenpass e l’obbligo vaccin… - il_pucciarelli : Peccato che la Lega si trovi al governo col Pd altrimenti una bella manifestazione contro il fascismo istituzionale… - cicoria_e : RT @Arianna42843157: Sabato 24 luglio ore 17.30 manifestazione contro la dittatura piazza De Ferrari a Genova, partecipare numerosi - chriss39461740 : RT @osamundR: ORMAI SONO CONVINTA ! DIVENTERÒ FRANCESE! Ecco cosa si fa : cittadini scacciano giornalai pro Macro dalla MANIFESTAZIONE cont… -