La Lega risponde all'attacco di Tommaso Zorzi e piovono insulti omofobi (Di venerdì 23 luglio 2021) Tommaso Zorzi si è scagliato duramente contro la Lega e Matteo Salvini dopo i 700 emendamenti presentati sul DDL Zan. La reazione del partito non è tardata ad arrivare: "Ma quanto è sgradevole questo da 1 a 10?". E pure un bambino delle elementari avrebbe saputo replicare in maniera più intelligente. MA QUANTO È SGRADEVOLE QUESTO DA 1 A 10? pic.twitter.com/lSzhiFnRpX — Lega – Salvini Premier (@LegaSalvini) July 22, 2021 Sotto al tweet della Lega una pioggia di insulti omofobi contro Tommaso, che su Instagram ha replicato: "Quello che ..."

