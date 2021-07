La Lega è una banda e lui il capo | Vergognati Voghera | Saviano insulta Salvini | lui lo asfalta | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 luglio 2021) Robertotorna all'attacco di Matteodopo i fatti di. Nella città in provincia di Pavia, infatti, l'assessore alla Sicurezza Massimo Adriatici, esponente della, ha sparato a un marocchino di 39 anni, Youns El Boussetaoui, uccidendolo. E adesso è agli arresti domiciliari per eccesso colposo di legittima difesa. Pare, infatti, che prima dello sparo il 39enne lo avesse colpito con un pugno facendolo cadere a terra. Commentando la vicenda, Matteoaveva detto: "Non ci sto che passi per macellaio e assassino una persona che ha semplicemente difeso se stessa e i suoi ...