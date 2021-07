La International Swimming League lancia il ticketing della Napoli Regular Season 2021 (Di venerdì 23 luglio 2021) È aperta da oggi la vendita dei biglietti per la Regular Season di International Swimming League, il più importante evento sportivo che si terrà in Campania nel 2021, che si svolgerà a Napoli nella rinnovata location della Piscina Scandone, dal 26 Agosto al 30 Settembre 2021. Dal recordman del mondo nei 100 farfalla, oltre che vincitore di sette ori iridati ai mondiali di Budapest 2017 Caeleb Dressel, alla campionessa olimpica nei 100 rana Lilly King; dalla primatista mondiale sui 50 rana, la sedicenne tarantina Benedetta Pilato all’eterna ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 luglio 2021) È aperta da oggi la vendita dei biglietti per ladi, il più importante evento sportivo che si terrà in Campania nel, che si svolgerà anella rinnovata locationPiscina Scandone, dal 26 Agosto al 30 Settembre. Dal recordman del mondo nei 100 farfalla, oltre che vincitore di sette ori iridati ai mondiali di Budapest 2017 Caeleb Dressel, alla campionessa olimpica nei 100 rana Lilly King; dalla primatista mondiale sui 50 rana, la sedicenne tarantina Benedetta Pilato all’eterna ...

Ultime Notizie dalla rete : International Swimming Federica Pellegrini: The Last Dance Dopo le Olimpiadi di Tokyo, la International Swimming League sarà la mia ultima gara, il palcoscenico giusto per dire basta". Con queste parole, pronunciate pochi giorni fa alla conferenza stampa di ...

Federica Pellegrini arriva a Tokyo: l'accoglienza inaspettata Come ormai è noto, l'atleta si ritirerà solo dopo la partecipazione alla International Swimming League che si terrà dal 26 agosto al 30 settembre a Napoli. Ad ogni modo, di mezzo c'è un'Olimpiade che ...

International Swimming League: In Vendita I Biglietti Della Stagione 3 SwimSwam Isl a Napoli: in vendita i biglietti per la Pellegrini e gli altri campioni È aperta la vendita dei biglietti per la Regular Season di International Swimming League, il più importante evento sportivo che si svolgerà a Napoli nella rinnovata ...

ISL lancia il ticketing della Napoli Regular Season 2021 NAPOLI – E’ aperta da oggi la vendita dei biglietti per la Regular Season di International Swimming League, il più importante evento sportivo che si terrà in Campania nel 2021, che si svolgerà a Napol ...

