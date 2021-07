La giornalista tedesca si sporca di fango prima della diretta dalle zone alluvionate: «Mi vergognavo del mio top pulito» (Di venerdì 23 luglio 2021) Susanna Ohlen è una giornalista che aveva ricevuto il compito dalla redazione di Guten Morgen Deutschland – una trasmissione che va in onda sulla rete nazionale tedesca RTL.de – di coprire i collegamenti dalle zone dell’alluvione in Germania che, nella scorsa settimana, ha mietuto decine di vittime e ha devastato interi centri abitati. prima del collegamento, nelle ultime ore, è stata tuttavia scoperta a sporcarsi di fango la canotta bianca e il viso per prepararsi a una diretta con la sua emittente. Il video che l’ha colta di sorpresa mentre si stava ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 luglio 2021) Susanna Ohlen è unache aveva ricevuto il compito dalla redazione di Guten Morgen Deutschland – una trasmissione che va in onda sulla rete nazionaleRTL.de – di coprire i collegamentidell’alluvione in Germania che, nella scorsa settimana, ha mietuto decine di vittime e ha devastato interi centri abitati.del collegamento, nelle ultime ore, è stata tuttavia scoperta arsi dila canotta bianca e il viso per prepararsi a unacon la sua emittente. Il video che l’ha colta di sorpresa mentre si stava ...

