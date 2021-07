La fine dell’embargo: una nuova strada per i rapporti fra Cuba e Stati Uniti? (Di venerdì 23 luglio 2021) “Dobbiamo acquistare esperienza da questi disordini e analizzarli a fondo per superarli ed evitare che vengano ripetuti”. Queste le parole del presidente Cubano Miguel Díaz-Canel mentre commentava le manifestazioni avvenute nel suo Paese recentemente. Díaz-Canel ha continuato asserendo che i responsabili per la violenza non riflettono “i sentimenti di solidarietà del popolo Cubano” e che i problemi economici interni sono causati dall'embargo imposto dagli Stati Uniti. Era inevitabile che dopo il suo leggero mea culpa il presidente di Cuba ritornasse alla spiegazione tradizionale additando la politica ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 23 luglio 2021) “Dobbiamo acquistare esperienza da questi disordini e analizzarli a fondo per superarli ed evitare che vengano ripetuti”. Queste le parole del presidenteno Miguel Díaz-Canel mentre commentava le manifestazioni avvenute nel suo Paese recentemente. Díaz-Canel ha continuato asserendo che i responsabili per la violenza non riflettono “i sentimenti di solidarietà del popolono” e che i problemi economici interni sono causati dall'embargo imposto dagli. Era inevitabile che dopo il suo leggero mea culpa il presidente diritornasse alla spiegazione tradizionale additando la politica ...

