La dottrina Biden sulla Cina, tra Kurt Campbell e l’eredità di Trump (Di venerdì 23 luglio 2021) Per molti versi il passaggio di testimone da Donald Trump a Joe Biden è stato dirompente. Sul piano interno e internazionale gli Stati Uniti sono tornati a un approccio multilaterale ed euroatlantico. Ma su un punto non si può non notare una certa continuità: l’approccio nei confronti della Cina. Il clima di tensione non è cambiato, così come le sanzioni e le misure pensate per colpire aziende strategiche del calibro di Huawei. Seppure con toni meno esplosivi, pur contando (o nonostante) la considerazione per gli alleati, la Casa Bianca del presidente democratico sta di fatto irrobustendo l’approccio Trumpiano di ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 luglio 2021) Per molti versi il passaggio di testimone da Donalda Joeè stato dirompente. Sul piano interno e internazionale gli Stati Uniti sono tornati a un approccio multilaterale ed euroatlantico. Ma su un punto non si può non notare una certa continuità: l’approccio nei confronti della. Il clima di tensione non è cambiato, così come le sanzioni e le misure pensate per colpire aziende strategiche del calibro di Huawei. Seppure con toni meno esplosivi, pur contando (o nonostante) la considerazione per gli alleati, la Casa Bianca del presidente democratico sta di fatto irrobustendo l’approccioiano di ...

Advertising

CCKKI : RT @puporiccio: Si dichiara sostegno a un popolo condannandolo alla fame e alla miseria. Mentre i liberali atlantisti si prodigano per nega… - luizrechzen : RT @puporiccio: Si dichiara sostegno a un popolo condannandolo alla fame e alla miseria. Mentre i liberali atlantisti si prodigano per nega… - Aramcheck76 : RT @puporiccio: Si dichiara sostegno a un popolo condannandolo alla fame e alla miseria. Mentre i liberali atlantisti si prodigano per nega… - puporiccio : Si dichiara sostegno a un popolo condannandolo alla fame e alla miseria. Mentre i liberali atlantisti si prodigano… - Corriere : Nata in Inghilterra da genitori pakistani è stata scelta da Joe Biden come capo dell’Antitrust. A 28 anni pubblicò… -