"La causa palestinese è più importante". L'algerino non vuole sfidare l'israeliano e si ritira: le Olimpiadi del razzismo (Di venerdì 23 luglio 2021) Ancora una volta il razzismo sbarca alle Olimpiadi. Alla vigilia di Tokyo 2020, il judoka algerino Fethi Nourine, categoria 73 chilogrammi, annuncia il suo ritiro per evitare di affrontare l'israeliano Tohar Butbut. "Contro un israeliano non gareggio", ha spiegato l'atleta nordafricano di religione islamica, una scelta confermata anche dal suo tecnico Amar Ben Yekhlef. "Non abbiamo avuto fortuna con il sorteggio. Il nostro judoka Fethi Nourine avrebbe dovuto affrontare un avversario israeliano, e questo è il motivo del suo forfait. Abbiamo preso la decisione giusta", queste le ...

