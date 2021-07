La battaglia di mamma Annarita | “Voglio la verità su mio figlio David”

(Di venerdì 23 luglio 2021) “Oggi è il compleanno di mio. Ma mionon c’è più da dieci, lunghi, anni. E tornato dall’Afghanistan in una bara. E io gli devoe giustizia. Il Tribunale non può archiviare l’inchiesta. Ci sono ancora molte, troppe, cose da chiarire sulla sua morte. E non lo dico perché sono la madre, ma perché venga resa giustizia al caporalmaggioreTobini, morto per la patria il 25 luglio del 2011”.Lo Mastro è una donna provata ma dagli occhi vivaci. Da dieci anni chiede giustizia per il, un parà della Folgore, morto in Afghanista durante ...

Non so cosa avesse scritto mio figlio di così tanto fastidioso - prosegue ladi David - soprattutto mi domando, qualora ci fosse stato anche un disegno, come si sono permessi di toccare una ...Chi non sapeva, chi non aveva idea. Cosa c'era scritto in quella lettera?". "Non so cosa avesse scritto mio figlio di così tanto fastidioso – prosegue la mamma di David – soprattutto mi domando, ...