La battaglia di mamma Annarita | “Voglio la verità su mio figlio David”

(Di venerdì 23 luglio 2021) “Oggi è il compleanno di mio. Ma mionon c’è più da dieci, lunghi, anni. E tornato dall’Afghanistan in una bara. E io gli devoe giustizia. Il Tribunale non può archiviare l’inchiesta. Ci sono ancora molte, troppe, cose da chiarire sulla sua morte. E non lo dico perché sono la madre, ma perché venga resa giustizia al caporalmaggioreTobini, morto per la patria il 25 luglio del 2011”.Lo Mastro è una donna provata ma dagli occhi vivaci. Da dieci anni chiede giustizia per il, un parà della Folgore, morto in Afghanista durante ...

'Oggi è il compleanno di mio figlio. Ma mio figlio David non c'è più da dieci, lunghi, anni. E tornato dall'Afghanistan in una bara. E io gli devo verità e giustizia. Il Tribunale non può archiviare l'..."Non so cosa avesse scritto mio figlio di così tanto fastidioso - prosegue la mamma di David - soprattutto mi domando, qualora ci fosse stato anche un disegno, come si sono permessi di toccare una ..."Oggi è il compleanno di mio figlio. Ma mio figlio David non c'è più da dieci, lunghi, anni. E tornato dall'Afghanistan in una bara. E io gli devo verità e giustizia. Il Tribunale non può archiviare l ...