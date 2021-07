Kane Manchester City | 200 milioni di assurda follia

(Di venerdì 23 luglio 2021) L’accordo sempre più vicino tra ile Harrymette ancora una volta in evidenza l’incongruenza del calcio moderno Il trasferimento di Harryalsposterebbe ancora più in alto l’asticella. Non solo del calciomercato, ma probabilmente anche quella del buon senso e del buon gusto. E poco conta che dal fronte Spurs si stiano affrettando per smentire l’accordo, già il solo fatto di ragionare su certe cifre è inconcepibile. L’indiscrezione lanciata dal famoso tabloid inglese “The Sun” ha del clamoroso perché andrebbe a ratificare le voci sparse che da mesi ...

tancredipalmeri : BOMBA! Secondo il Sun di domani, Manchester City e Tottenham avrebbero raggiunto un accordo per Harry Kane per 187m… - TuttoMercatoWeb : Bomba dall'Inghilterra: Kane a un passo dal Manchester City. Al Tottenham 185 milioni - jacopoformia : ?? Harry #Kane al Manchester City! ?? 185 milioni di euro al Tottenham, più di 450 mila a settimana al giocatore!… - RaffoSarnataro : Il Manchester City piange miseria e vuole organizzare la SuperLega, poi però vuole comprare un Harry Kane qualsiasi… - vivoperlinter : #Kane a un passo dal #ManchesterCity: secondo trasferimento più costoso di sempre e ingaggio più alto della… -

... il PSG è un esempio, ma ilCity è pronto a superarlo. Guardiola attende rinforzi ... entra nel vivo il dossier centravanti: i Cityzens sono pronti a fare follie per Harry. OFFERTA CHOC ...Gli inglesi invece sarebbero ad un passo da Harry. Infatti, come riporta il 'Sun', ilCity sarebbe vicinissimo all'attaccante del Tottenham e della Nazionale inglese per la cifra ...Paratici al Tottenham compra in Italia, Damsgaard la ciliegina sulla torta. La Sampdoria vuole 35 milioni, la partita può deciderla...Kane.23/07/2021 - 10:24 Riuscirà Pep Guardiala, allenatore del Man City (50), a realizzare il suo sogno da attaccante? Harry Kane (27 anni) sta per trasferirsi ...