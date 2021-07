Kane andrà al City per 185 milioni di euro (alla faccia del mercato post-pandemico) (Di venerdì 23 luglio 2021) Non ci sono soldi, in giro. Il calciomercato è fermo come mai forse nella storia del calcio moderno. Uno stallo che vale persino le big, tipo il Barcellona che non riesce a disfarsi dei suoi campioni e quindi non può registrare il nuovo contratto di Messi. Ma non vale per il Psg. E non vale per il Manchester City, il quale sta per acquistare Harry Kane per 160 milioni di sterline, circa 185 milioni di euro. Lo riporta il Daily Mail, e non è certo una sorpresa: l’attaccante del Tottenham (che ha appena ufficializzato il rinnovo di Son fino al 2025) ha già annunciato a tempo debito di voler ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 luglio 2021) Non ci sono soldi, in giro. Il calcioè fermo come mai forse nella storia del calcio moderno. Uno stallo che vale persino le big, tipo il Barcellona che non riesce a disfarsi dei suoi campioni e quindi non può registrare il nuovo contratto di Messi. Ma non vale per il Psg. E non vale per il Manchester, il quale sta per acquistare Harryper 160di sterline, circa 185di. Lo riporta il Daily Mail, e non è certo una sorpresa: l’attaccante del Tottenham (che ha appena ufficializzato il rinnovo di Son fino al 2025) ha già annunciato a tempo debito di voler ...

