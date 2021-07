Juventus | le anticipazioni sulla terza maglia | i tifosi non sono contenti FOTO

(Di venerdì 23 luglio 2021) Lasi prepara per la stagione 2021/2022, l’obiettivo è quello di riscattare le delusioni degli ultimi mesi. Il rendimento con Andrea Pirlo non è stato all’altezza nonostante la vittoria di Coppa Italia e Supercoppa, il percorso in campionato e Champions League può essere considerato deludente. La Vecchia Signora ha così deciso di affidare la panchina ad un tecnico di sicuro affidamento, si tratta di Massimiliano Allegri. Nel frattempo i social siscatenati dopo la pubblicazione delle prime indiscrezionidella, da parte di footyheadlines.com. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Juventus anticipazioni

Tuttosport

'Per celebrare il lancio, adidas ehanno realizzato un film in collaborazione con il C2C ... come il collettivo Gang Of Ducks, Koreless, Mana, Sara Berts e spime.im, oltre adsu ......per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva online interviste e approfondimenti speciali newsletter riservate agli abbonati le...La Juventus si prepara per la stagione 2021/2022, l’obiettivo è quello di riscattare le delusioni degli ultimi mesi. Il rendimento con Andrea Pirlo non è stato all’altezza nonostante la vittoria di Co ...Ronaldo va o resta alla Juve? La telenovela del calciomercato di questa estate potrebbe essere giunta alla conclusione: Cristiano Ronaldo resta a Torino. Almeno questo pare essere l'indizio fatto trap ...