Juventus, il web si scatena dopo la nuova offerta per Locatelli (Di venerdì 23 luglio 2021) E non sembra poterli infiammare anche l'ultima idea del quartier generale bianconero, raccontata dalla Gazzetta dello Sport: 25 milioni subito, più superbonus da 7 milioni e percentuale del 25% sulla ... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 23 luglio 2021) E non sembra poterli infiammare anche l'ultima idea del quartier generale bianconero, raccontata dalla Gazzetta dello Sport: 25 milioni subito, più superbonus da 7 milioni e percentuale del 25% sulla ...

Juventus, nuova offerta per Locatelli fa ridere il web Ovviamente i tifosi della Juventus non sono d'accordo: 'Circa 32 milioni di euro più il 25% della rivendita sarebbero due lire?'. Mentre altri sono convinti: 'Andrà alla Juve in un modo o nell'altro. ...

Juve, sul web le foto della maglia che indigna i tifosi

Sconcerti sulla Juventus: “Stessa situazione economica dell’Inter” Ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha parlato il giornalista Mario Sconcerti: facendo delle dichiarazioni nei confronti della Juventus. Le parole di Mario Sconce ...

