Juventus e Barcellona | la sfida che infiamma l’estate ed il mercato

Advertising

juventusfc : Segnatevi la data ?? 8 agosto ?? Doppia sfida al Trofeo Gamper! ??@FCBarcelona e @FCBfemeni! - forumJuventus : ?? L'8 Agosto andrà in scena il Trofeo Gamper ?? Alle 18 la #JuventusWomen affronterà il Barça Feminì ?? Alle 21:30 t… - loziobianconero : RT @juventusfc: Segnatevi la data ?? 8 agosto ?? Doppia sfida al Trofeo Gamper! ??@FCBarcelona e @FCBfemeni! - nick_tara92 : RT @juventusfc: Segnatevi la data ?? 8 agosto ?? Doppia sfida al Trofeo Gamper! ??@FCBarcelona e @FCBfemeni! - Aisaacvangc : RT @juventusfc: Segnatevi la data ?? 8 agosto ?? Doppia sfida al Trofeo Gamper! ??@FCBarcelona e @FCBfemeni! -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Barcellona

Alle 21:30 in campo ladi Max Allegri e ildi Ronald Koeman. Bianconeri e blaugrana si sono affrontati spesso in grandi sfide in Champions League (l'ultima volta la scorsa ...- A 16 anni dalla prima voltasi sfideranno nell'edizione 2021 del trofeo Gamper. Una evento speciale perché si terranno ben due partite lo stesso giorno (8 agosto), infatti alle 18:30 saranno le compagine ...Domani alle 18 il primo test stagionale, contro il Cesena. Ronaldo torna domenica, e lunedì sosterrà il primo allenamento ...Tra l'altro, non è la prima volta che le due squadre si affrontano: nella stagione 2019/20 doppio confronto proprio in UWCL con due successi del Barça.Alle 21:30 in campo la Juventus di Max Allegri e ...