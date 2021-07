(Di venerdì 23 luglio 2021) E’ arrivato anche per la Juve il momento del primo test stagionale e al Training Center, chiuso al pubblico, arriva ilallenata da Viali nella gara che segna il ritorno di Allegri sulla panchina dei bianconeri per la prima volta dal maggio 2019. Intorno alla squadra che proverà a riconquistare lo scudetto dopo avere InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

DiMarzio : #JuveCesena su Sky Sport: data e orari della partita - infobetting : Juventus-Cesena (amichevole, 24 luglio ore 18:00): formazioni, quote, pronostici - gabbores : ?? La FC #Juventus comunica che nelle amichevoli contro #Cesena e #Monza nessuno dei nuovi acquisti scenderà in camp… - Filo2385Filippo : RT @SkySport: Milan-Modena Sabato 24 luglio Alle 17.00 Su Sky Sport Calcio ? Juventus-Cesena Sabato 24 luglio Alle 18.00 Su Sky Sport Uno #… - MorelliSimona : RT @SkySport: Milan-Modena Sabato 24 luglio Alle 17.00 Su Sky Sport Calcio ? Juventus-Cesena Sabato 24 luglio Alle 18.00 Su Sky Sport Uno #… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Cesena

...formazione di Allegri Ladi Massimiliano Allegri annuncia ufficialmente la sua seconda amichevole della stagione. Esattamente una settimana dopo quella che verrà sostenuta contro il...Aspettando i documenti per Candela, che è già a tutti gli effetti un giocatore del, salgono ...continua a lavorare a Martorano per preparare la gara di domani alla Continassa contro la(...Juventus, ufficiale: ecco data e orario del Trofeo Berlusconi. Seconda amichevole precampionato per la formazione di Allegri ...Torna in campo lo storico trofeo dedicato a Luigi Berlusconi, padre di Silvio che a lungo ha invitato la Juventus da presidente del Milan. La tradizione, ora, riparte da Monza ...