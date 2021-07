Juve Stabia, presentate le nuove maglie per la stagione 2021/22 (FOTO) (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa S.S. Juve Stabia e Givova hanno realizzato le nuove maglie dal design elegante e pulito per la stagione 2021/2022: TitanWave è il nome del prodotto all’avanguardia. La parte frontale ha innesti in lycra che garantisce un’ottima vestibilità. Nel retro il tessuto scelto è il Jacquard che favorisce la respirazione e l’areazione della pelle. Impreziosiscono i dettagli del colletto “Double Neck” in rib, la presenza dei loghi GIVOVA e il logo della S.S. Juve Stabia. Maglia Home Classica la prima casacca a strisce giallo blu ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa S.S.e Givova hanno realizzato ledal design elegante e pulito per la/2022: TitanWave è il nome del prodotto all’avanguardia. La parte frontale ha innesti in lycra che garantisce un’ottima vestibilità. Nel retro il tessuto scelto è il Jacquard che favorisce la respirazione e l’areazione della pelle. Impreziosiscono i dettagli del colletto “Double Neck” in rib, la presenza dei loghi GIVOVA e il logo della S.S.. Maglia Home Classica la prima casacca a strisce giallo blu ...

