Juve al Trofeo Gamper contro il Barcellona | doppia sfida al Camp Nou

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 23 luglio 2021) sia per la prima squadra maschile sia per le Women Attraverso il proprio sito ufficiale, laha ufficializzato laamichevoleil, in programma l’8 agosto alNou e valevole per il. Ino alle 18 lantus Womenil Barcelona Femenì, poi alle 21.30 la squadra di Allegrii blaugrana di Koeman. «È ufficiale: l’estate dellantus si arricchisce di unadi enorme fascino. I bianconeri l’8 agosto ...