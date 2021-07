Judoka algerino si ritira: "Non affronto un israeliano" (Di venerdì 23 luglio 2021) Appreso l’esito del sorteggio dei tabelloni del judo, in cui nella categoria dei 73 kg avrebbe quasi sicuramente dovuto affrontare, nel secondo turno, un avversario israeliano, Tohar Butbul, l’algerino Fethi Nourine ha annunciato che si ritira dai Giochi di Tokyo. Lo ha poi confermato il suo tecnico Amar Ben Yekhlef. “Non abbiamo avuto fortuna con il sorteggio - il commento di Yekhlef -. Il nostro Judoka Fethi Nourine avrebbe dovuto affrontare un avversario israeliano, e questo è il motivo del suo forfait. Abbiamo preso la decisione giusta. Abbiamo lavorato duramente per qualificarci ai Giochi, ma la ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 luglio 2021) Appreso l’esito del sorteggio dei tabelloni del judo, in cui nella categoria dei 73 kg avrebbe quasi sicuramente dovuto affrontare, nel secondo turno, un avversario, Tohar Butbul, l’Fethi Nourine ha annunciato che sidai Giochi di Tokyo. Lo ha poi confermato il suo tecnico Amar Ben Yekhlef. “Non abbiamo avuto fortuna con il sorteggio - il commento di Yekhlef -. Il nostroFethi Nourine avrebbe dovuto affrontare un avversario, e questo è il motivo del suo forfait. Abbiamo preso la decisione giusta. Abbiamo lavorato duramente per qualificarci ai Giochi, ma la ...

